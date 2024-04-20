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Колледж «Подмосковье» пригласил школьников на День открытых дверей

В субботу 20 апреля с 11:00 до 14:00 в колледже «Подмосковье» пройдет Единый день открытых дверей в рамках реализации Федерального Проекта «Профессионалитет», сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В рамках мероприятия пройдут родительское собрание, знакомство с колледжем, правилами приема, условиями поступления, инновационными программами обучения, материально-технической базой, общение со студентами, встреча с руководством и представителями колледжа, презентация профессий и специальностей и встречи с работодателями и экспертами.

Также запланированы различные мастер-классы и профессиональные пробы: «Спасательные работы», «Гостиничное дело», «Сестринское дело», «Поварское дело», «Слесарное дело», «Пекарня», «Парикмахерское искусство» и многие другие.

Адреса, по которым продет День открытых дверей, а также более подробная информация размещена на сайте колледжа.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.