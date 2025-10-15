Колледж «Подмосковье» приглашает учащихся и их родителей на День открытых дверей

18 октября с 11:00 до 14:00 в колледже «Подмосковье» пройдет Единый день открытых дверей в рамках реализации федпроекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Вв программе запланированы знакомство с колледжем, правилами приема и условиями поступления, а также инновационными программами обучения и материально-технической базой.

Гости смогут принять участие в профессиональных пробах, квестах по различным направлениям и мастер-классах, а также пообщаться со студентами. Также предусмотрена встреча с руководством и представителями колледжа, презентация профессий и специальностей, а также беседы с работодателями и экспертами.

Родительское собрание пройдет в гибридном формате. Подключиться можно по ссылке.

Кроме того, гостей ждут выставки и интерактивные площадки, приуроченные к 80-летию Победы в ВОВ и к 85-летию системы СПО.

Адреса:

СП № 1 — г. Солнечногорск, дер. Козино, ул. Санаторно-лесной школы № 1, д. 1;

СП № 3 — г. Клин, ул. Овражная, д. 2а;

СП № 7 — г. Лобня, ул. Первая, д. 3;

СП № 8 — г. Химки, Березовая аллея, д. 1.

Более подробная информация размещена на сайте Колледжа в разделе «Абитуриенту».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.