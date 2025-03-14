Колледж «Подмосковье» поучаствовал в региональном этапе движения «Профессионалы»

Колледж «Подмосковье» принял активное участие в этом масштабном событии: соревнования проходили на базе учебного заведения по тринадцати различным компетенциям, а конкурсные площадки развернулись сразу в четырех подразделениях колледжа. В напряженной борьбе за лидерство участвовали двадцать студентов кооледжа, представлявших пятнадцать профессиональных направлений.

Мастера производственного обучения нашего колледжа внесли значительный вклад в подготовку участников чемпионата, в том числе и юниоров. Благодаря поддержке эксперта-наставника, школьник из Солнечногорска Максим Петров смог достичь больших успехов. Под руководством Яны Антоновой Максим завоевал первое место в компетенции «Хлебопечение», продемонстрировав впечатляющие навыки.

Шесть студентов колледжа «Подмосковье» показали выдающиеся результаты, завоевав первые места в своих компетенциях, еще семеро стали призерами соревнований. Кристина Сироткина победила в компетенции «Парикмахерское искусство», доказав свое мастерство в создании стильных образов; Вероника Умарова возглавила список лучших в компетенции «Графический дизайн», поразив жюри оригинальностью идей и безупречным исполнением проектов; Дмитрий Селемнев стал лидером в компетенции «Хлебопечение», подтвердив свою способность создавать настоящие кулинарные шедевры; Игорь Сошников уверенно обошел соперников в компетенции «Экспедирование грузов», продемонстрировав высокую организованность и точность работы; Дарья Бучук заняла первую строчку рейтинга в компетенции «Цифровой дизайн», удивив всех своими инновационными решениями. Даниил Шестаков одержал победу в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение», показав исключительное владение современными технологиями документооборота.

Теперь ребятам предстоит напряженная работа — подготовка к следующему, межрегиональному, этапу чемпионата. С 1 по 30 апреля этот марафон профмастерства развернется на площадках различных регионов нашей страны и федеральных технопарков. А с 1 апреля по 17 августа эстафету примут предприятия — партнеры Чемпионатного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.