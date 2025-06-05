Колледж «Подмосковье» передал гумпомощь детям Донбасса и семьям Клина в ходе акции

Студенты и преподаватели структурных подразделений городских округов Клин и Химки колледжа «Подмосковье» присоединились к благотворительной акции «Подари надежду» и собрали гуманитарную помощь в честь празднования международного Дня защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

За несколько дней колледж собрал 105 игрушек, 60 единиц детской одежды, 44 книги на сумму 9 837 рублей, а также канцелярские товары на 14 657 рублей.

«Обучающиеся и преподаватели приносили гуманитарную помощь, ведь добрые дела — это очень важно и ценно. Надеемся, что собранная нами гуманитарная помощь станет приятным подарком для детей, ведь дети — это наше будущее. И каким оно будет во многом зависит от нас», — рассказали в учебном заведении.

Вся собранная гуманитарная помощь передана детям Донбасса, детям освобожденных территорий через гуманитарный конвой, а также многодетным семьям и оказавшимся в сложной жизненной ситуации в центр «Подсолнух — Клин».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.