Колледж «Коломна» отметили за вклад в развитие инклюзивного профобразования

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес наградила коллектив колледжа «Коломна» почетными грамотами за вклад в развитие инклюзивного профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Преподаватели колледжа также отмечены благодарностью за большой вклад в развитие и совершенствование профориентационной работы среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, и за активное участие в федеральном мониторинге инклюзивной образовательной среды организаций дошкольного, общего и среднего профессионального образования.

«Мы стремимся создать равные возможности для всех студентов, и эта награда — признание нашего труда и усилий», — отметил директор колледжа «Коломна» Михаил Ширкалин.

Колледж «Коломна» активно развивает программы для студентов с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивая им качественное образование и поддержку в трудоустройстве. С каждым годом количество выпускников, успешно находящих работу, растет, что подтверждает высокие стандарты учебного заведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.