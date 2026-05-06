Колледж «Энергия» в Подмосковье проводит неделю к 81-летию Победы

Предметная неделя к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне проходит с 4 по 8 мая во всех подразделениях Подмосковного колледжа «Энергия». Студенты участвуют в классных часах, лекциях, акциях памяти и патриотических конкурсах, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Первым событием стал единый классный час «Помним сердцем». Студенты второго курса вместе с преподавателем Анной Лапкиной вспомнили выпускников и сотрудников колледжа, которые ушли на фронт или трудились в тылу. Прозвучали стихи, фронтовые письма и семейные истории.

В рамках недели обучающиеся представили исследовательские работы «Судьбы, которые нельзя забыть». На образовательных площадках проходят интерактивные лекции-дискуссии «Память не знает срока давности. Мы – поколение, которое помнит» и «Война в цифрах и судьбах». Преподаватели истории Шакир Суханбердин и Лейла Душемова напомнили о ключевых фактах войны: 1418 дней и ночей, 27 миллионов погибших, 1710 разрушенных городов и 70 тысяч сожженных сел.

К Дню Победы студенты присоединились к Всероссийской акции «Стена памяти». По инициативе педагога-психолога Евгении Смирновой и при участии преподавателей Ирины Варыпаевой и Анастасии Ефимовой оформлен стенд «Я помню! Я горжусь!». Он посвящен героям Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции, а также выпускникам колледжа Максиму Трубникову и Андрею Комиссарову, награжденным орденом Мужества.

До 9 мая в колледже пройдут тематические уроки, конкурсы чтецов, исторические викторины и квесты «Летопись Победы», книжные выставки, возложение цветов к мемориалам и трудовые акции по уборке территорий у монументов Славы и воинских захоронений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.