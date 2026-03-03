Колледж «Энергия» в Подмосковье провел День наставника

В колледже «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе 2 марта прошли мероприятия ко Дню наставника. Для студентов организовали открытые уроки, викторины и классные часы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Праздничные мероприятия состоялись во всех структурных подразделениях колледжа. В Балашихинском отделении, в центре технологии машиностроения, прошел открытый урок. Студенты узнали об истории Дня наставника и приняли участие в викторине. Преподаватель Раиса Васильцова рассказала о своем профессиональном пути, который начался с учебы в этом же здании.

«Впереди у ребят долгая интересная жизнь, и они должны обрести опыт, навыки, знания и терпение, ведь каждый из них обязательно станет наставником для кого-то», — подчеркнул заведующий площадкой Александр Карапетьянц.

Он отметил важность наставничества в профессиональном и личностном становлении молодежи.

В Ногинском подразделении, в центре информационно-технологической подготовки «Энергия», советник директора по воспитанию Екатерина Дашевская провела интеллектуальную викторину «Своя игра». Студенты первых и вторых курсов отвечали на вопросы по истории педагогики и выдающимся учителям, а также обсуждали образ наставника в искусстве и литературе.

На Реутовской площадке, в центре оборонно-промышленной подготовки, кураторы первых курсов организовали классные часы о современных технологиях наставничества. Педагоги дали студентам рекомендации по психологической поддержке со стороны наставников.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.