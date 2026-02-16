Колледж «Энергия» в Подмосковье провел акции ко Всемирному дню книгодарения

сегодня в 18:28

13 февраля во всех подразделениях колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню книгодарения, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты первого курса центра информационно-технологической подготовки вместе с преподавателем литературы Екатериной Дашевской посетили Центральную библиотеку имени А.С. Пушкина. Там прошла презентация книги Юрия Ивлева «Вселенная. Жизнь. Знания». Автор подарил экземпляр с дарственной надписью библиотеке колледжа.

В колледже организовали буккроссинг, дарение книг библиотекам и тематический флешмоб под девизом «Книга — лучший подарок». Заведующая библиотекой Жанна Кашникова открыла пункт книгообмена, где студенты могли обмениваться любимыми произведениями.

Жанна Кашникова отметила, что несмотря на развитие электронных технологий, бумажная книга остается востребованной и способствует сохранению традиций чтения. Также первокурсники Реутовской площадки подготовили видеоролик, в котором студенты и преподаватели рассказали о своих любимых книгах.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.