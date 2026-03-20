Колледж «Энергия» в Подмосковье провел акции к «Крымской весне»

Студенты Подмосковного колледжа «Энергия» 18 марта провели викторины, диктант и флешмоб в честь Дня воссоединения Крыма с Россией в Реутове, Балашихе и Богородском округе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Во всех структурных подразделениях колледжа прошла интеллектуальная игра-викторина. Студенты продемонстрировали знание истории страны. Мероприятия состоялись в Реутове, Балашихе и Богородском округе.

Первокурсники специальности «Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация» присоединились к Всероссийской просветительской акции и написали диктант «Россия — семья семей».

Студенты первых, вторых и третьих курсов под руководством заведующей структурным подразделением Реутова Надежды Близняковой вместе со школьниками, молодогвардейцами, активистами и жителями наукограда приняли участие во флешмобе в городском сквере. Акция была приурочена к 12-летию воссоединения Крыма и России.

«Это одна из самых важных дат в истории нашей страны. Наш народ сплочен и непоколебим, и вместе нам не страшны никакие преграды. Мы одна большая семья — наша сила в единстве», — отметила Надежда Близнякова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.