Колледж «Энергия» провел встречу со школьниками Богородского округа 24 сентября

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Восьмиклассники Центра образования № 25 в Старой Купавне 24 сентября познакомились с профессиями на практической встрече с колледжем «Энергия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Колледж «Энергия» провел встречу для восьмиклассников Центра образования № 25 имени Героя Советского Союза Михаила Васильевича Водопьянова в Старой Купавне. Школьники работали с учебным оборудованием, разбирали автомат и изучали устройство простых технических систем.

Желающие примерили костюм спасателя. Ребята также познакомились с собакой Ханни и ее наставницей — будущим кинологом — и попробовали управлять питомцем.

Студенты и преподаватели колледжа ответили на вопросы школьников об учебной нагрузке, стажировках и партнерстве с предприятиями. Восьмиклассники также обсудили с ними выбор будущей профессии.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.