Колледж «Энергия» представил специальности на ярмарке в Люберцах

Ярмарка трудоустройства прошла 18 марта 2026 года во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах. Преподаватели и студенты колледжа «Энергия» из Реутова, Балашихи и Богородского округа рассказали о специальностях и возможностях трудоустройства, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии участвовали школьники, студенты, работодатели и представители высших учебных заведений. Крупные предприятия Люберец, Москвы и соседних округов представили актуальные вакансии. Посетители смогли узнать об обучении в колледжах и техникумах и пообщаться с представителями приемных комиссий.

Организаторы совместили ярмарку вакансий с выставкой вузов и колледжей. Мероприятие посетили более полутора тысяч человек. Такой формат помогает молодежи определиться с выбором учебного заведения и лучше понять потребности рынка труда, а работодателям — познакомиться с потенциальными сотрудниками.

Служба профориентации колледжа «Энергия» ответила на вопросы студентов о трудоустройстве. Специалисты рекомендовали начинать поиск работы со 2–3 курса, чтобы снизить риски сложностей после получения диплома. Команда медиацентра колледжа освещала ключевые события ярмарки.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.