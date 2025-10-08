Колл-центра БТИ Подмосковья принял около 77 тыс звонков

Ежедневно 8 операторов колл-центра БТИ Московской области принимают почти 300 звонков. Максимальная загрузка линии по утрам — с 8.00 до 10.00. Колл-центр работает без выходных. Операторы помогают решить вопросы, связанные с технической инвентаризацией, кадастровыми работами, оценкой и другими услугами БТИ. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«За 9 месяцев 2025 года по телефону за консультациями и с заявками на оказание услуг к нам обратились 76 906 человек. Это весомый показатель доверия жителей и подтверждение эффективности работы колл-центра. Мы рады, что можем оперативно решать большинство вопросов в момент обращения, экономя время наших клиентов. А в более сложных ситуациях операторы всегда готовы подсказать, в какой филиал БТИ нужно обратиться за консультацией», — рассказала генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области Нелли Алексеева.

Вопросы, которые чаще всего задают операторам колл-центра БТИ Московской области:

оформление права собственности на жилые дома по «дачной» и «гаражной» амнистии;

изготовление технического паспорта;

подготовка проекта перепланировки;

межевание: уточнение местоположения границ земельного участка, возможность объединения и раздела земельных участков;

подготовка экспертного заключения для перевода садового дома в жилой, в том числе в целях использования материнского капитала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.