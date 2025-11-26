Количество участников Конгресса молодых ученых увеличилось почти в 3 раза
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в «Сириусе» заявил, что число участников Конгресса молодых ученых увеличилось почти втрое — с 3,1 тыс. до 9 тыс. человек, сообщает RT.
«Количество участников увеличилось почти в три раза, до 9 тыс. человек», — подчеркнул он.
Конгресс молодых ученых проводится с 2021 года. На данный момент среди российских форумов это мероприятие уступает только ПМЭФ по количеству участников.
V Конгресс молодых ученых проходит в «Сириусе» с 26 по 28 ноября.
