Количество несчастных случаев на воде в Одинцовском округе снизилось в 2025 году

В 2025 году лето не балует регион жаркой погодой и, возможно, именно это обстоятельство отчасти служит причиной снижения количества несчастных случаев с людьми на водных объектах, находящихся в зоне ответственности Западного инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Московской области. Тем не менее, жителей и гостей Одинцовского округа предупреждают, что отдых на воде представляет серьезную опасность для тех, кто пренебрегает правилами безопасности, как во время купания в необорудованных местах, так и при пользовании маломерными судами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В частности, 27 июня на канале имени Москвы в районе округа Химки при опасном маневрировании двух маломерных судов из одного из них упал в воду и утонул 5-летний ребенок. Трагедии можно было бы избежать, если бы он был одет в спасательный жилет и находился под надзором взрослых. Правила пользования маломерными судами напрямую обязывают детей до 12-летнего возраста, находящихся вне судовых помещений, носить спасательный жилет. Следить за этим обязаны взрослые, находящиеся на судне.

Судоводителей и взрослых, сопровождающие детей во время следования на маломерных судах, просят следить за тем, чтобы дети на борту судна были одеты в спасательные жилеты.

Их просят не оставлять детей без внимания ни на секунду.

«Помните, что для трагедии достаточно нескольких мгновений, и исправить потом уже ничего нельзя», — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.