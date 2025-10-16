Количество мошеннических атак на одного россиянина выросло на 30%

Специалисты сервиса МТС «Защитник» изучили активность злоумышленников в мобильной сети с января по сентябрь 2025 года. На россиянина в среднем пришлось 35 нежелательных звонков, что на треть больше, чем в таком же периоде 2024 года. Например, на одного жителя Твери за день пришлось 24 526 заблокированных звонков от мошенников, сообщила пресс-служба компании.

Согласно исследованию, за девять месяцев года по стране было заблокировано 2,5 млрд спам-звонков, что на 10% больше, чем за тот же срок 2024 года.

Московский регион лидирует — на него пришлось 380 млн спам-вызовов, или 16,8% от общего числа, что на 7% выше, чем в прошлом году. За Москвой идут Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6,3%), Новосибирск (3,5%) и Уфа (3,2%).

Преступники стали активнее применять массовый обзвон. Сервис выявил 16,8 млн таких номеров — вдвое больше, чем год назад.

Наиболее популярными схемами обмана остаются звонки о доходах в инвестпроектах и от лица коммунальных служб и госорганов — на каждую категорию приходится по 31%.

«Мы активно развиваем наши традиционные элементы защиты пользователей и внедряем новые инструменты. Особое внимание мы уделяем развитию функции „Безопасный звонок“, которая с помощью голосового помощника предупреждает абонента прямо во время телефонного разговора», — отметил директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.

Он добавил, что 57% пользователей прерывают звонок после уведомления от ИИ, что говорит о формировании нового типа поведения, где технологии становятся активным участником коммуникационного процесса.