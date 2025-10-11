Количество льгот для матерей-героинь могут увеличить в РФ в 2026 году

В РФ с 1 января 2026 года может заработать закон, в соответствии с которым женщины, имеющие звание «Мать-героиня», будут полностью освобождены от оплаты услуг ЖКХ. Также они смогут претендовать на получение бесплатного участка земли, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Об этом пишет РИА Новости .

Она отметила, что матерью-героиней считается женщина, которая как родила, так и воспитала 10 и более детей. В расчет берутся как свои дети, так и те, которые были усыновлены. При получении статуса «Мать-героиня» также оценивается то, какими людьми выросли дети.

Буцкая подчеркнула, что для матерей-героинь уже работают некоторые льготы в России. Они могут получить скидку на оплату услуг ЖКХ до 30% и больше, бесплатные медикаменты и проезд в общественном транспорте.

Помимо этого, предоставляется приоритетное право на получение земельных участков и на льготные кредиты с государственной поддержкой. Еще дети матерей-героинь обладают приоритетом при поступлении в детские сады.

По словам Буцкой, инициативу по расширению льгот рассматривают депутаты Госдумы. В первом чтении законопроект уже приняли. Согласно ему, по количеству мер соцподдержки матери-героини будут обладать теми же льготами, что и Герои труда или Герои России. Изменения могут заработать уже с 1 января 2026 года, подчеркнула депутат.

После того, как меры соцподдержки расширят, женщин будут бесплатно лечить в лечебно-профилактических учреждениях, во время госпитализации и в стационарах. Также они смогут получать медикаменты по рецепту бесплатно, отдыхать в санатории раз в год. Еще будут бесплатно предоставляться земельный участок и право на стройматериалы.

Также в рамках законопроекта предлагается разрешить матери-героине получить бесплатно профессиональное или дополнительное профессиональное образование.

В документе рассматривается предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 72,4 тыс. рублей. После этого ее каждый год будут индексировать. Женщина сможет выбрать, как получить средства — в натуральной форме или выплатой. Также можно будет сохранить часть льгот.

По словам Буцкой, в РФ 120 женщин получили звание «Мать-героиня».

