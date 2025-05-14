Количество иностранных туристов в Москве на майские праздники выросло на 13%

По данным МТС из столицы на майские праздники выехал каждый пятый житель Московского региона. В свою очередь, количество зарубежных туристов в столице, по сравнению с прошлым годом, выросло на 13%, а число туристов из российских регионов — на 11%. Результаты аналитики туристических потоков в Московском регионе на майских каникулах 2025 года приводятся в сообщении пресс-службы компании.

В Подмосковье самыми популярными местами для отдыха стали населенные пункты округов на северо-западе и западе Московского региона: Волоколамский, Одинцовский округа и Клин.

Для отдыха в других российских регионах москвичи чаще всего выбирали Калугу, Владимир, Тулу, Тверь, Рязань, Ярославль, Смоленск, Нижний Новгород, Тамбов и Краснодарский край. Из прошлогоднего списка топ-10 выбыли Санкт-Петербург и Казань — их заместили Смоленск и Тамбов.

В список наиболее посещаемых москвичами зарубежных стран вошли Республика Беларусь, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Италия, Грузия, Франция, Мальдивские острова, Испания и Узбекистан.

В этот же период, как и годом ранее, чаще всего Москва принимала гостей из Санкт-Петербурга, Краснодара, Калуги, Рязани, Нижнего Новгорода, Владимира, Казани, Ростова-на-Дону, Тулы и Твери.

Больше всего международных гостей на майские праздники в Москву приехало из Казахстана, Китая, Республики Беларусь.

Анализ проводился на базе обезличенных данных в сети МТС в Московском регионе в период с 1 по 12 мая 2025 года.