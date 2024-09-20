Количество ежедневных просмотров в VK Клипах увеличилось до 2,5 млрд

Количество ежедневных просмотров коротких видео в VK Клипах за август выросло на 36%, составив 2,5 миллиарда. Как следует из данных Mediascope, месячная аудитория платформы увеличилась на 1,3 миллиона — до 66,6 млн пользователей, сообщили в пресс-службе соцсети «ВКонтакте».

Площадке удалось нарастить показатели благодаря улучшенным функциям, которыми пользуются авторы и зрители. За последнее время специалисты обновили алгоритмы рекомендаций контента.

Более интересные ролики позволяют аудитории дольше оставаться на платформе, а блогеры, в свою очередь, получают больше просмотров и комментариев.

Как оказалось, в последний месяц лета во «ВКонтакте» увеличилось и число новых клиперов — на 17%, а количество размещенных роликов — на 62%. Время, которое проводят зрители в VK Клипах, также выросло почти на четверть.