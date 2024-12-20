Кольчугинский поднос и миниатюра стратонавтов попали в музей «Культурный слой»

На сортировочную линию комплекса по переработке отходов в Егорьевске попал поднос, который является продукцией знаменитого кольчугинского завода. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Отличительная черта изделий кольчугинского завода и их «визитная карточка» — технология искусственного чернения. Она позволяет сделать рисунок рельефным, контрастно выделяющимся на поверхности. Готовые изделия полируются до блеска, что придает им вид, характерный исключительно кольчугинским изделиям.

Подносы таких небольших размеров, как у найденного экспоната (21-17-1,5 см), отлично подходят для пирожных. На них можно разложить и другие сладости. Мельхиоровое покрытие не окисляется, а медная поверхность обладает антибактериальным свойством. Можно использовать поднос и для стаканов с чаем — поднос не нагревается и не портит мебель.

На комплексе по переработке отходов в Солнечногорске сотрудником на сортировочной линии была также обнаружена миниатюра памятника героям-стратонавтам в г. Саранске. Изделие произведенно в 60-х годах. Высота экспоната составляет 19 сантиметров.

Миниатюра была создана в память героев-стратонавтов — Павлу Федосеенко, Андрею Васенко и Илье Усыскину, которые в январе 1934 года поднялись на стратостате «Осоавиахим-1» на высоту 22 км.

Все работы по поиску находок на КПО осуществляются в рамках масштабной деятельности по сортировке отходов, попадающих на ленты комплексов

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.