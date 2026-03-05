Кол-центр в Подмосковье принял 4,3 тыс звонков за 2 месяца 2026 г

Свыше 4,3 тыс. обращений поступило в кол-центр министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в январе и феврале 2026 года. Чаще всего жители Подмосковья жаловались на уборку снега, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В первые два месяца года операторы приняли более 4,3 тыс. звонков. Наибольшее количество обращений поступило из городских округов Домодедово, Химки, Коломна и Солнечногорск. Основной темой стала уборка дворов и общественных территорий от снега.

Также в числе наиболее частых вопросов — разъяснения по выставленным постановлениям и запросы контактов территориальных отделов министерства.

Кол-центр работает в Подмосковье с 2024 года и остается востребованным сервисом. В 2025 году специалисты обработали более 15,3 тыс. звонков. Жители обращаются по вопросам содержания дворов и многоквартирных домов, работы управляющих организаций, ремонта общедомового имущества и элементов благоустройства, а также уборки контейнерных площадок.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.