Кокосовое масло улучшило память у крыс при хроническом стрессе

Кокосовое масло первого отжима уменьшило повреждение мозга и улучшило память у крыс, которые испытывали хронический стресс, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Исследование опубликовал журнал Frontiers in Nutrition. В эксперименте участвовали взрослые самцы крыс, которых подвергали длительному стрессу. Масло животные получали до его начала, во время или после воздействия.

У крыс, получавших продукт, улучшились пространственное обучение и память. У них также слабее проявлялись тревожное поведение и потеря интереса к вознаграждению. Самый заметный эффект ученые увидели у животных, которым масло начали давать до стресса.

Исследователи зафиксировали снижение уровня кортикостерона — основного гормона стресса у грызунов — и окислительного повреждения клеток. Анализ тканей показал, что масло помогало сохранять нейроны гиппокампа. Авторы связывают эффект с жирными кислотами, полифенолами и антиоксидантами, однако переносить результаты на людей пока нельзя.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.