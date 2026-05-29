Кого будем спасать? Двух Человеков-пауков засняли в вагоне московского метро

Два парня надели костюмы Человека-паука и устроили акробатическое шоу в вагоне столичной подземки. Очевидцы запечатлели их на видео и опубликовали в соцсетях.

Все произошло на «серой» ветке. По словам одной из пассажирок, она никак не ожидала увидеть костюмированное шоу в вагоне.

Один из парней в костюме Человека-паука выполнил акробатический трюк прямо перед ней, а затем пожелал хорошего вечера. Затем оба парня начали танцевать брейк-данс. Некоторых пассажиров развеселило появление акробатов.

«В вагоне было очень много детей, они были в восторге», — рассказала пассажирка, опубликовавшая видео.

Одна из пользовательниц написала в комментариях, что затем в вагон зашли сотрудники Росгвардии. По ее словам, молодым людям в костюмах супергероев, скорее всего, выпишут штраф.

