Код советских ученых в DeepSeek оказался новостью из ИА «Панорама»

Журналисты телеканала «Россия 1» рассказали, что китайская нейросеть DeepSeek создана на основе советского кода, который был написан в 1985 году. На самом деле информация оказалась шуткой сатирического паблика «Панорама», сообщает Baza .

Разработчики нейросети рассказали, что основой для DeepSeek стал программный код, созданный советскими программистами. Об этом говорится в ТВ-сюжете.

При этом за несколько дней до указанного выпуска новостей на сайте сатирического ИА «Панорама», пишущего выдуманные смешные новости, вышла заметка о несуществующем интервью руководителя DeepSeek Лянь Вэньфэна.

В «интервью» китайский разработчик и сообщил о коде. Кроме того, Вэньфэнь еще заявил о планах учредить премию Виктора Глушкова и открыть в Пекине музей, который будет посвящен научным достижениям СССР.

Вымышленная новость разлетелась по популярным отечественным Telegram-каналам и пабликам соцсети ВК, но через некоторое время ее начали удалять. Также она добралась до журналистов ВГТРК.