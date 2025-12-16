«Код из поликлиники» и доступ через Госуслуги: эксперт о новых схемах мошенников

Мошенники все чаще звонят под видом медучреждений и соцопросов, просят «подтвердить отправку» и получают код для входа в Госуслуги, сообщил РИАМО адвокат Валерий Панасюк.

«Очень часто звонят из поликлиник, из медицинских учреждений, социальных опросов. Говорят, что ошибочная какая-то отправка была, и просят сказать код подтверждения — и заходят через Госуслуги. Через Госуслуги у людей полный доступ ко всем сферам жизни человека, через которые они пытаются что-то сделать, украсть. Все связано исключительно с корыстным умыслом для того, чтобы либо обременить лицо кредитом и получить деньги себе, либо каким-то образом их выкрасть», – сказал Панасюк.

Он добавил, что также это связано еще с тем, чтобы зайти через приложение Сбербанка.

«Звонят, просят сообщить какие-то коды, пароли. В зоне риска социально незащищенные лица, либо молодежь, которая не понимает, что происходит, либо уже пожилые люди. Денежные средства с их счетов переводятся быстро и не возвращаются. Но сейчас государство борется с этим активно. Например, незнакомый платеж может тормозиться на 10 дней», – рассказал эксперт.

