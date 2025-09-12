Ко Дню шарлотки аналитики посчитали ее цену по классическому рецепту

13 сентября в России празднуют День шарлотки. Накануне этой даты эксперты торговой сети «Пятерочка» проанализировали, сколько будет стоить самостоятельное приготовление этого пирога. Об этом сообщила пресс-служба торговой сети.

Согласно расчетам аналитиков, создание десерта в домашних условиях обойдется примерно в 150 рублей. Классический рецепт, включающий сахар, муку, яйца и яблоки, в Центральном регионе составит 141 рубль, на Юге — 119 рублей, а самая высокая стоимость ингредиентов ожидает жителей Дальнего Востока — 159 рублей. Если же использовать яблоки из собственного сада или товары под собственными марками магазина, то цена уложится в диапазон от 100 до 150 рублей.

С наступлением осеннего сезона повышается покупательский интерес к товарам для домашней выпечки: активнее всего раскупают муку, разрыхлители и различные специи. А вот яблоки стабильно пользуются высоким спросом, начиная с сентября и вплоть до окончания весны. Согласно информации ритейлера, за 2025 год жители страны съели почти 170 тысяч тонн яблок. Наибольшее количество любителей этого фрукта проживает в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже.

При этом продажи таких базовых продуктов для выпечки, как яйца и сахар, остаются на стабильно высоком уровне в течение всего года.