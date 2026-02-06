Ко Дню науки в России провели серию пресс-конференций и круглых столов

К Дню российской науки Минобрнауки России и ТАСС провели серию пресс-конференций и круглых столов «День российской науки: вызовы и перспективы» в Москве и всех федеральных округах для популяризации отечественных научных достижений и демонстрации деятельности сети ведущих университетов и НИИ. Участники — руководители регионов, ректоры вузов, директора институтов и ученые — рассказали о новейших исследованиях и перспективах развития науки на местах, сообщает портал Наука.рф .

Министр науки и высшего образования РФ отметил, что праздник объединяет поколения исследователей, продолжающих традиции выдающихся отечественных ученых, чьи работы стали основой для мирового развития, и что современная российская наука вносит весомый вклад в технологический прогресс и интеллектуальный потенциал страны.

В Санкт-Петербурге вице-губернатор Владимир Княгинин сообщил, что согласно указу Президента РФ расходы на науку к 2035 году планируется довести до 2% ВВП, и отметил высокую занятость в научно-исследовательском секторе города, где в сфере НИОКР работают 72 000 человек. Академик Андрей Рудской, председатель Санкт-Петербургского отделения РАН, добавил, что отделение, в состав которого входят 185 членов РАН, провело в прошлом году масштабную экспертизу научных программ и проектов, включая участие в экспертизе программы «Приоритет-2030». О прикладных исследованиях также рассказали представители ведущих инженерных школ города.

Во Владивостоке руководитель Дальневосточного отделения РАН Юрий Кульчин сообщил о работе более 6000 научных сотрудников и ключевых открытиях, таких как гибридный наноматериал для спинтроники и квантовых вычислений, а также нанокомпозитный анод для натрий-ионных аккумуляторов. Он также отметил открытие глубоководных хемосинтетических сообществ, синтез новых соединений для медицины и создание более 30 молодежных лабораторий. Замминистра образования Приморского края Андрей Мартыненко рассказал о строительстве Инновационного научно-технологического центра на острове Русский, где в 2025 году начали работу 16 резидентов.

В Екатеринбурге вице-президент РАН Виктор Руденко сообщил, что институты Уральского отделения РАН ведут исследования в 10 субъектах РФ, где работают 3500 научных сотрудников, включая 650 докторов наук и 115 членов РАН. Он подчеркнул рост числа исследователей в стране (около 700 000) и важность программ служебного жилья и молодежных лабораторий. И.о. ректора УрФУ Илья Обабков обозначил ключевые научно-технологические задачи вуза и высокую вовлеченность молодежи, указав, что 454 молодых ученых выполнили около 290 проектов, а 13 500 студентов занимаются исследованиями. Также были представлены разработки в области эмоционального интеллекта и VR.

В Москве заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский констатировал омоложение отечественной науки и рост числа аспирантов с 82,5 тыс. в 2020 до более 123 тыс. в 2024 году. Инженер НИТУ МИСИС Элеонора Зеленова поделилась опытом разработки нейроимплантата для спинного мозга в рамках регенеративной медицины. Профессор Леонид Ферштат рассказал о перспективных азотсодержащих соединениях для промышленности и фармакологии. Ректор РГГУ Андрей Логинов отметил растущее применение искусственного интеллекта в гуманитарных науках.

В Новосибирске заместитель губернатора Ирина Мануйлова заявила о приоритете медицинских научных проектов в рамках нескольких нацпроектов. Ректор НГУ Дмитрий Пышный рассказал о развитии клеточной терапии (CAR-T) в Академгородке. Руководитель НИИКЭЛ Максим Королев сообщил о работе над проектом по применению клеточных технологий для лечения ревматических заболеваний в формате госпитального исключения. Директор ИХБФМ СО РАН Владимир Коваль отметил междисциплинарный потенциал Академгородка для создания лекарств на основе РНК.

В Пятигорске на конференции в пресс-центре «ТАСС Кавказ» обсуждались передовые аграрные технологии, включая беспилотники, ИИ и селекцию. Проректор СКФУ Владимир Фадеев сообщил о планах совместно с партнерами создать к 2030 году новую отечественную породу овец. И.о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова отметила запуск первого в России полномасштабного производства лактулозы как пример импортозамещения. Проректор Светлана Зенченко рассказала о более чем ста научных проектах вуза, включая создание биосовместимого покрытия для имплантатов. Ученый Анатолий Шевхужев сообщил о первой в мире расшифровке генома калмыцкого скота.

В Калининграде ректор БФУ им. Канта Максим Демин назвал стратегические направления университета, включая накопители энергии, когнитивное здоровье и информационные системы, а также участие в программе по электромобильности. Участники также обсудили первые результаты Центра когнитивного здоровья и новые методы диагностики метаболических нарушений.

В Ростове-на-Дону заместитель губернатора Андрей Фатеев сообщил, что три из 27 вузов региона участвуют в «Приоритете-2030», и отметил задачу по быстрому внедрению разработок. Ректор ДГТУ Бесарион Месхи рассказал о создании универсального беспилотного трактора «Донтех» совместно с «Ростсельмашем» и Московским политехом. Доцент ДГТУ Татьяна Мальцева представила разработку пищевых добавок для аквакультуры, а Иван Зубков — проекты по глубокой переработке полимерных отходов.