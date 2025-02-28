Ко Дню лайка в VK проанализировали, какой контент нравится пользователям

Компания VK провела анализ пользовательских реакций в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Дзен», чтобы определить наиболее популярный контент среди российской аудитории, а также выявить самые активные регионы и возрастные группы по количеству реакций. Данное исследование было приурочено к инициированному VK Дню лайка, который уже третий год подряд отмечается 1 марта пользователями Рунета, сообщает пресс-служба VK.

Ко Дню лайка специалисты VK выяснили, какие темы вызывают наибольший интерес у пользователей различных платформ. В «Одноклассниках» в первую пятерку вошли сообщества, посвященные кулинарии, домашним животным, юмору, поздравлениям и книгам. В «Дзене» наибольшее количество лайков в 2024 году собрали темы «Общество», «Новости», «Домашние животные», «Отношения», а также «Еда и напитки». Пользователи «ВКонтакте» чаще всего реагировали на публикации в пабликах, посвященных юмору и развлечениям, образованию, новостям, животным и творчеству.

Больше всего реакций в «Одноклассниках» собрали публикации, где пожарные из Екатеринбурга поздравляли женщин с 8 Марта, а также где студент медицинского вуза спас пассажирку в московском метро.

По данным аналитиков VK, за 2024 год российские пользователи «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Дзена» в общей сложности поставили более 110 млрд реакций. При этом женщины проявляли большую активность, чем мужчины. Во «ВКонтакте», как и годом ранее, на них приходится 62% всех лайков. Аналогичная доля (62%) принадлежит женской аудитории «Дзена». В «Одноклассниках» этот показатель еще выше — 67% «Классов» и других реакций оставили именно женщины.

Что касается возраста, то в «Одноклассниках» лидерами по количеству реакций стали пользователи в возрасте 35-44 лет (24%), за ними следуют — 45-54 лет (23%) и 55-64 лет (19%). Во «ВКонтакте» наиболее активными остаются молодые люди в возрасте 16-24 лет, представляющие поколение Z. В течение прошлого года они оставили 27% всех реакций в социальной сети. На втором месте (24%) — пользователи 35-44 лет, или поколение X, на третьем (20%) — 25-34 года, поколение Y или миллениалы.

Кроме того, аналитики определили регионы России, жители которых наиболее активно реагируют на контент в социальных сетях. В «Одноклассниках» наиболее щедрыми на реакции оказались пользователи из Воронежской, Ставропольской, Иркутской, Краснодарской и Кемеровской областей. В «Дзене» в топ-5 вошли Калининградская, Астраханская, Ивановская, Волгоградская и Томская области. Среди аудитории «ВКонтакте» в лидерах оказались Челябинская область, Санкт-Петербург, а также Свердловская, Кемеровская и Нижегородская области.