Ко Дню города в Химках вручили почетные награды жителям

В преддверии Дня города в театре «Наш дом» наградили химчан, которые своим неутомимым трудом и преданностью родному городу внесли неоценимый вклад в его развитие. Почетные знаки, грамоты и благодарственные письма вручила глава округа Елена Землякова, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«Химкам исполнилось 86 лет. За эти годы город стал важным центром экономики, культуры и спорта. Здесь живет больше 300 тысяч человек: врачи, инженеры, педагоги, строители, военные, спортсмены, ученые. Своим трудом каждый вносит огромный вклад в развитие города», — обратилась к химчанам Елена Землякова.

Торжественный вечер был наполнен трогательными моментами и чувствами гордости за успехи химчан. Лауреатом специальной номинации «Юное дарование» стал Иван Часовских. В этом году выпускник школы № 14 выиграл золото Международной математической олимпиады.

Звание «Семейная династия городского округа» получила семья Рыжовых. Их общий трудовой стаж на НПО имени Лавочкина — 254 года.

В номинации «Защитники Отечества» были отмечены участники Ассоциации ветеранов специальной военной операции — люди, чья жизнь неразрывно связана с служением Родине.

«Мы искренне благодарны жителям Химок за их поддержку и помощь. Ваши добрые сердца и неравнодушие дают силы и уверенность в завтрашнем дне», — отметил руководитель химкинского отделения Ассоциации СВО Александр Александров.

Были отмечены заслуги медиков, педагогов, научных работников и инженеров — всех тех, кто ежедневно трудится на благо родного города, делая его более комфортным, современным и уютным для каждого жителя.

Праздничную атмосферу дополнили искренние поздравления от почетных гостей: депутата Государственной Думы РФ Дениса Кравченко, депутатов Московской областной Думы Михаила Раева и Владислава Мирзонова, председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, исполнительного директора Совета муниципальных образований Московской области Николая Ханина, заместителей председателя Совета депутатов Александра Васильева и Руслана Шаипова и муниципальных депутатов.

Каждый награжденный стал частью большой истории Химок — города, где талант, преданность делу и любовь к родному краю всегда находят свое заслуженное признание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.