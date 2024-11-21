Книги о событиях 5 декабря 1941 года презентовали во Дворце культуры «Дружба»

20 ноября прошла выставка «Битва под Москвой», посвященная 83-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, в ДК «Дружба» г. о. Чехов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 1941 году Красная Армия перешла в наступление по всему фронту, немцы потерпели серьезное поражение и были отброшены на 300 км от столицы. Был сорван план «молниеносной войны» и развеян миф о «непобедимости» гитлеровской армии.

Сотрудники Центральной библиотеки ознакомили участников конференции Совета ветеранов городского округа Чехов с произведениями известных писателей: «В заснеженных полях Подмосковья» М. Наумова, «Сорок третья армия в 1941-м году» И. Красильникова, «Панфиловцы в боях за Родину» Д. Язова, «Боевая слава Подмосковья» М. Криворучко и других. Каждый из авторов искал свой путь к правдивому рассказу об этом жестоком испытании.

Подвиг защитников Москвы бессмертен благодаря памяти граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.