Книга педагога Подмосковья стала лучшим учебным изданием для высшего образования

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Учебник «История государственного управления в России» был признан лучшим учебным изданием для высшего образования в конкурсе ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги года». Автором книги является доктор исторических наук и профессор кафедры отечественной и всеобщей истории и социально-гуманитарных дисциплин факультета истории, управления и сервиса Коломенского ГСГУ Павел Галкин, сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

В июне завершилась работа экспертных советов и жюри, в которую вошли представители Минцифры России, Союза писателей России, фонда «Русский мир» и ведущих библиотек страны. Они оценили более 700 книг, представленных свыше 170 издательствами.

Учебник Галкина, изданный «Инфра-М» и доступный в электронно-библиотечной системе «Знаниум», включает 320 страниц и охватывает историю государственного управления в России от зарождения государственности у восточных славян до наших дней. Особое внимание в книге уделено механизмам взаимодействия органов власти и анализу реформ и контрреформ.

Издание предназначено для студентов и будущих управленцев, а также для широкой аудитории, интересующейся историей власти в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.