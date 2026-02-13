Клуб молодых исследователей МГИМО провел первое заседание в Одинцово

Первое заседание Клуба молодых исследователей МГИМО в новом семестре прошло 11 февраля в Одинцово. В мероприятии участвовали студенты разных факультетов кампуса, Университетского колледжа и Горчаковского лицея, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча Клуба молодых исследователей МГИМО в Одинцово открыла научную повестку семестра. На заседании обсудили развитие студенческой науки, расширение межкампусного взаимодействия и формирование новых академических связей между площадками университета, включая филиалы в Астане и Ташкенте.

Декан факультета финансовой экономики, доктор экономических наук и научный руководитель клуба Игбал Адиль оглы Гулиев отметил, что поддержка студенческих инициатив — инвестиция в интеллектуальное будущее университета. Он подчеркнул важность создания условий для профессионального роста молодых исследователей.

Участники рассмотрели вопросы обновления внутренней структуры клуба, назначения руководителей по направлениям и создания команд для подготовки мероприятий. Также обсуждались вопросы брендинга и возможного изменения названия клуба, чтобы отразить его расширяющиеся задачи. Клуб открыт для сотрудничества со студентами всех кампусов МГИМО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.