Ключевые тренды развития цифровизации в строительном надзоре обсудили в Подмосковье

Мероприятие состоялось по инициативе Главгосстройнадзора Московской области и национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) при поддержке Минстроя РФ и правительства Московской области.

В конференции приняли участие 300 специалистов в сфере государственного строительного надзора, включая ИТ-разработчиков, застройщиков и проектировщиков, из разных регионов России.

Участники обсудили цифровое взаимодействие между бизнесом и властью, перспективу цифрового развития в сфере строительства. Кроме того, рассмотрели применение инструментов для сокращения инвестиционно-строительного цикла, механизмы снижения административной нагрузки на бизнес и повышение эффективности надзорной деятельности в строительном комплексе за счет цифровизации, использование технологий информационного моделирования.

«Эта конференция позволяет увидеть опыт конкретного региона, изучить его и тиражировать. Московская область — лидер в цифровой трансформации. Это лучший опыт в стране с точки зрения отношения к людям и организации работы», — отметил в ходе пленарного заседания министр строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян представил флагманский проект, позволяющий вдвое сократить инвестиционно-строительный цикл — экосистему АИС ЦСС, куда интегрированы все стадии жизненного цикла объектов капитального строительства.

На сопровождении ЦСС находится 4,5 тыс. проектов. В его основе лежит конвергенция бизнеса и власти, именно поэтому ЦСС в своей работе использует бизнес-модель, а сопровождают проекты уже не просто чиновники, но менеджеры.

«Внедрение АИС ЦСС позволяет менеджеру Центра содействия строительству любую из 57 услуг получить за заявителя, а дорожные карты реализации формируются индивидуально под каждый проект с использованием ИИ. Таким образом, от предпринимателя требуется только идея и желание построить объект на территории Подмосковья, а всю документарную работу делегировать ЦСС», — отметил Гарибян.

Участники конференции также обсудили применение искусственного интеллекта при осуществлении государственного строительного надзора и практические наработки по цифровизации госстройнадзора в регионах.

В ходе пленарного заседания были рассмотрены и механизмы повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в строительном комплексе за счет использования БПЛА. Участники представили разработки в области отечественного программного обеспечения для использования в проектировании и применение технологии информационного моделирования.

«Московская область не случайно выбрана площадкой для проведения „Строительного навигатора“, поскольку именно Главгосстройнадзор Подмосковья является пионером в цифровизации и разработанные им продукты не имеют аналогов», — отметил Михаил Викторов, президент НОТИМ, руководитель Комиссии по цифровизации строительства и ЖКХ Общественного совета при Минстрое России.

Он добавил, что опыт Московской области планируется использовать как ИТ-донора для других регионов, чтобы распространять практики Главгосстройнадзора и внедрять их в других субъектах РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.