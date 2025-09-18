Клишас: Путин предложил Гуцана на должность генпрокурора России
Фото - © РИА Новости, Вячеслав Прокофьев
Президент России Владимир Путин предложил Александра Гуцана на должность генерального прокурора, сообщил председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в Telegram-канале.
Предложение главы государства поступило в Совфед, как и положено по Конституции и Федеральному закону «О прокуратуре РФ». Предварительное обсуждение кандидатуры Гуцана проведут на заседании 23 сентября. Комитет Совфеда предложит Совету Палаты провести консультации 24 сентября.
Гуцан родился в Ленинградской области в 1960 году. Окончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова и получил юридическую специальность.
11 лет он занимал должность заместителя генпрокурора, затем был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. На данный момент Гуцан — член Совета безопасности и Госсовета. Носит звание заслуженного юриста России, награжден орденами Дружбы и Почета.
