Клинское сельхозпредприятие соберет рекордный урожай картошки

На предприятии выводят семенные образцы высоких репродукций и обеспечивают продуктами питания жителей всей страны. В 2025 году предприятие планирует собрать рекордный урожай — 50 тысяч тонн картофеля. «Дока-генные технологии» улучшат показатели прошлого сезона по объему собранного урожая на 4 процента.

«На поле возле деревни Аксеново собирают краснокожурный картофель „Фламинго“. Это премиальный сорт. Мы видим, что мелочи практически нет. Все клубни размером с кулак. Это очень хороший показатель», — рассказал агроном ООО «Дока-Генные Технологии» Сергей Зубков.

В арсенале у современных аграриев — мощные комбайны. Техника аккуратно извлекает клубни из земли, собирает их, а затем ссыпает в грузовые машины. В этом году под картофель отвели 1550 гектаров, в том числе 500 гектаров земель городского округа Клин. Остальные участки располагаются в Дмитровском округе и плюс 26 га в Ярославской области.

Агрохолдинг последние 4 года активно осваивает сельхозугодья в городском округе Клин. Продукция технологичного производства пользуется высоким спросом. Селекционеры предприятия вывели порядка 20 уникальных сортов картофеля. Среди клиентов «Дока-генных технологий» — более девятисот отечественных сельхозпроизводителей.

