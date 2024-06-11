Школьники из Клина узнали, что такое буссоль и как определить азимут

Сотрудники Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» рассказали юным лесоводам из школьного лесничества «Лукоморье» IV отделения средней школы «Содружество» поселка Петровское городского округа Клин о правилах определения азимута и о работе с планшетами лесоустройства на местности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Учащиеся не только слушали лесничих, но и самостоятельно определяли азимут, работали с буссолью и планшетами по лесоустройству.

Занятие в лесу получилось атмосферным. Для самостоятельного изучения Правил пожарной безопасности в лесах каждому участнику мероприятия был подарен карманный справочник лесного пожарного.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.