Клинский завод сэкономил более 19 млн литров воды благодаря оптимизации водопотребления

Клинский завод, входящий в состав крупнейшей в стране пивоваренной компании «АБ ИнБев Эфес», в рамках инициативы по водосбережению и повышению экологичности производства, сэкономил в 2024 году более 19 миллионов литров воды и снизил ее потребление на 3%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Среди ключевых решений — использование технологий повторного применения воды для технических нужд, установка современных счетчиков для контроля и оперативного устранения утечек, оптимизация мойки оборудования, а также модернизация процесса водоподготовки. Принятые меры демонстрируют высокую эффективность проектов предприятия по оптимизации водопотребления.

Также в прошлом году компании удалось сэкономить более 2,1 млн кВт электроэнергии — этого хватило бы, чтобы электромобиль объехал Землю по экватору 35 раз. Всего же с 2019 года энергопотребление на заводах «АБ ИнБев Эфес» снизилось на 8,2%. 9 из 11 производственных площадок, включая Клинский завод, обеспечены «зеленой» электроэнергией, а общая доля возобновляемых источников в энергопотреблении компании достигла 78%.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что АО «АБ ИнБев Эфес» вошло в число четырех предприятий Подмосковья, получивших высший рейтинг «ААА» в рамках национального стандарта «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг)». В ходе оценки показателей более 48 тыс. компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей определялась степень воздействия деятельности организации на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий и реализация экологических проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.