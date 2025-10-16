Клинский сафари-парк стал победителем на XII Всероссийском туристическом фестивале «Диво России»

Сафари-парк «Изумрудный лес», расположенный на территории городского округа Клин, одержал победу на XII Всероссийском туристическом фестивале «Диво России». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Парк был удостоен первого места на XII Всероссийском туристическом фестивале «Диво России» в номинации «Активный отдых», а также

победы в первой туристической премии в сфере креативного туризма и инноваций в номинации «Лучший креативный проект, развивающий экологический туризм».

Финал фестиваля «Диво России» прошел в Севастополе с 13 по 15 октября 2025 года.

Клинский объект туризма теперь представит не только Клин, но и всю страну на международном этапе — «Диво Евразии».

Получение таких престижных наград — знаковое событие не только для парка, но и для всего Клинского района, демонстрирующее потенциал территории как центра качественного, инновационного и экологичного туризма.

XII Всероссийский туристический фестиваль «Диво России» — крупнейший в РФ и странах СНГ туристический видеофестиваль. Ежегодно в фестивалях-конкурсах «Диво России» принимают участие несколько тысяч видеопроектов, а конкурсанты проходят через сито отборочных мероприятий (окружные и межрегиональные этапы). В общероссийский финал выходит 300 лучших видеопроектов о туризме в 40-50 номинациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.