Клинский рыбхоз начал переселять рыбу на зимовку

ЗАО «Рыбхоз Клинский» — одно из самых известных в Подмосковье рыбоводческих хозяйств. Часть территории его находится на площадке Завидовского заповедника, здесь нетронутая природа и огромные водные просторы. По традиции в середине осени начинается процесс переселения рыбы на зимовку, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В 2025 году работы стартовали сегодня, 26 сентября. Познакомиться с ходом работ приехала глава городского округа Клин Инна Аркадьевна Федотова. Сейчас почти 600 тонн товарного карпа находится в нагульных прудах. Из них сейчас сбрасывают воду, затем рыбу отлавливают сетчатыми черпаками и переносят в грузовик. Машинами рыбу отправляют в зимовальные пруды.

«Перенос карпа связан с тем, что для выращивания рыбы нужен пруд небольшой глубины, порядка полтора метров, чтобы вода в нем прогревалась и рыба смогла расти. Но такие мелководные пруды зимой могут промерзнуть полностью и тогда рыба погибнет. Поэтому мы переносим рыбу на зимовку в пруды зимовальные, они уже глубиной порядка трех метров, чтобы наши карпы благополучно перезимовали», — рассказал генеральный директор ЗАО «Рыбхоз Клинский» Святослав Просинюк.

Только с одного нагульного пруда в районе Дятлово сегодня переместят порядка 150 тонн карпа. А со всех прудов хозяйства порядка 600 тонн рыбы. Работы по переселению карпа на зимовальные пруды займет порядка 1, 5 месяцев. Весь коллектив рыбхоза, а это почти 60 человек, занят этой сверхважной задачей. Она — залог успешного будущего года.

