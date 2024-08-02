Клинский педагог вошла в ТОП-100 лучших учителей региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил список лучших учителей Подмосковья. В их числе жительница Клина, учитель математики Лицея № 10 им. Д. И. Менделеева Оксана Садовникова, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Оксана Садовников — коренная клинчанка, окончила Московский педагогический государственный университет по специальности учитель математики и информатики.

Работает в МОУ Лицей № 10 городского округа Клин с 2007 года, имеет высшую квалификационную категорию. Преподает по программам углубленного изучения математики в профильных физико-математических и информационно-математических классах, имеет стабильно высокие результаты освоения обучающимися образовательных программ благодаря применению современных образовательных технологий и высокому профессионализму. Также преподает углубленную математику по дополнительной программе в рамках регионального проекта Математическая школа полного дня при поддержке Фонда развития «Классы Физтех XXI».

Садовникова является классным руководителем 10 класса технологического профиля (ИТ-класс), является куратором сопровождения ИТ-класса.

В 2023-2024 учебном году ее ученики стали победителями и призерами

Региональной Физико-Математической олимпиады МИЭТ, XXXI Всероссийского Конкурса имени В. И. Вернадского; Межрегиональной научно-практической конференции творческих работ учащихся «Исследователь 21 века», XXI Международного Конкурса Научно-Исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.