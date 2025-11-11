Клинский мясокомбинат подтвердил международные стандарты качества

Клинский мясокомбинат, входящий в состав агропромышленной группы «ПРОДО», подтвердил соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019 в ходе недавно проведенного инспекционного аудита компанией «СЖС Восток Лимитед». Этот стандарт является важным инструментом повышения уровня безопасности и качества пищевой продукции, а также служит подтверждением строгих производственных и управленческих процессов предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Данный сертификат подтверждает, что мясоперерабатывающее предприятие ведет работу по развитию системы контроля качества, внедряя современные методы оценки рисков, такие как анализ опасностей и критические контрольные точки, а также активно использует статистические методы мониторинга производства.

В результате предприятие демонстрирует динамику улучшения внутренней организации и эффективности управления производством, что способствует снижению брака и повышению конечного качества продукции.

В Минсельхозпроде Московской области отметили значимость мясокомбината как одного из крупнейших производителей колбасных изделий в Центральном федеральном округе.

Ассортимент компании включает более 150 видов колбас и мясных деликатесов под брендами «Клинский» и «Черный Кабан».

Продукция пользуется спросом в федеральных сетях магазинов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, находя отклик у широкого круга покупателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.