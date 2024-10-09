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Клинский мясокомбинат планирует увеличить свою мощность на 30% к 2026 году

С 2023 года на предприятии в городе Клин («Мясокомбинат Клинский») реализуется крупный инвестиционный проект. Его главная цель — увеличение мощности комбината на 30% к 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках первого этапа модернизации предприятия уже начал работу новый цех, выпускающий продукцию самой динамично растущей категории — колбасы и мясные деликатесы в нарезке.

Реализацию этого и последующих инвестпроектов Группы «ПРОДО» обсудили на площадке «Клинского мясокомбината».

Здесь встретились представители предприятий Группы «ПРОДО» со всей страны. Главный инженер и ведущие специалисты отдела технического развития «Мясокомбинат Клинский» поделились своим опытом с коллегами из других предприятий Группы «ПРОДО».

Группа «ПРОДО» — один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. Товары под брендами Группы «ПРОДО» продаются в 65 регионах России.

Три птицефабрики и три мясоперерабатывающих предприятия холдинга расположены в Центральном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах России.

В Группу также входят предприятия, производящие сырье и корма для птицефабрик и мясокомбинатов, обеспечивая полный цикл производства.

Группа «ПРОДО» выпускает свыше 1 700 наименований продукции. Крупнейшие бренды: «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «Черный кабан», «Ясная горка» и др.

На сегодняшний день Группа объединяет предприятия с общей численностью сотрудников более 9 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.