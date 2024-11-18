Клинских поисковиков наградили на Московской Областной «Вахты Памяти-2024»

В ходе подведения итогов поисковых экспедиций были награждены пятеро клинчан — участников КРОО ПО «Подвиг» — Леляев Егор Алексеевич, Крицын Никита Эдуардович, Михеев Евгений Александрович, Еремкин Павел Александрович и Воловик Захар Владимирович. Им вручили Благодарственные письма за активное участие в поисковой работе и патриотическом воспитании.

Поисковый отряд «Подвиг» сложился как группа единомышленников в 2000 году с целью увековечения памяти воинов погибших в Великой Отечественной войне.

Приоритетным в работе организации является проведение поисковой работы на территории Клинского района Московской области. Так же за время работы отряд проводил экспедиции в Солнечногорском и Дмитровском районах Московской области, в Конаковском районе Тверской области, в Борятинском районе Калужской области, участвовал в международных экспедициях «Аджимушкай» в г. Керчь и в Вахтах Памяти проходивших на территории Волгоградской, Ленинградской областей, в Питкярантском районе республики Карелия.

За время работы отряда по данным медальонов и именных вещей установлены имена 38 погибших воинов. Найдены родственники 32 погибших воинов.

Поддерживается тесный контакт с родственниками погибших воинов.

В составе КРОО ПО «Подвиг» действует группа военно-исторической реконструкции входящая в ВИК «106 Отдельный инженерно-саперный батальон Ленфронта». Успешно действует подростковая военно-спортивная команда «Подвиг». Ребята занимаются пейнтболом, топографией, физической подготовкой и другими военно-прикладными дисциплинами. Регулярно участвуют в соревнованиях и занимают призовые места.

Организация занимается популяризацией военной истории России. Ведется лекционная работа с молодежью в учреждениях образования и культуры. Постоянно действует выставка «Память земли» проводятся передвижные выставки. Оказывается помощь школьным «Музеям Боевой славы». Ведётся исследовательская работа в архивах. Изучаются боевые действия и потери на территории Клинского района.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.