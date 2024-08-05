Клинские поисковики побывали в гостях в ФСО

Поисковики из Клина побывали в гостях в управлении охраны объектов службы охраны мероприятий Федеральной Службы охраны. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участники Клинской районной общественной организации поисковый отряд «Подвиг» были приглашены на празднование 50 летия 1 комендатуры 8 отдела УОО СОМ Федеральной Службы охраны, где представили передвижную выставку «Память земли» и интерактивную площадку по вооружению и связи РККА.



Ветераны, действующие сотрудники службы, члены их семей и гости мероприятия проявили к выставке большой интерес.



Поисковый отряд «Подвиг» сложился в Клину как группа единомышленников в 2000 году с целью увековечения памяти воинов погибших в Великой Отечественной войне.

Приоритетным в работе организации является проведение поисковой работы на территории Клинского района Московской области. Так же за время работы отряд проводил экспедиции в Солнечногорском и Дмитровском районах Московской области, в Конаковском районе Тверской области, в Борятинском районе Калужской области, участвовал в международных экспедициях «Аджимушкай» в г. Керчь и в Вахтах Памяти проходивших на территории Волгоградской, Ленинградской областей, в Питкярантском районе республики Карелия.

Осуществляется благоустройство и уход за воинскими захоронениями на территории Клинского района.

В составе КРОО ПО «Подвиг» действует группа военно-исторической реконструкции входящая в ВИК «106 Отдельный инженерно-саперный батальон Ленфронта». Группа принимает активное участие в Военно-исторических фестивалях и реконструкциях боевых действий времён Советско-Финской и Великой отечественной воин.

Большое внимание уделяется воспитанию будущих защитников Родины. Успешно действует подростковая военно-спортивная команда «Подвиг». Ребята занимаются пейнтболом, топографией, физической подготовкой и другими военно-прикладными дисциплинами. Регулярно участвуют в соревнованиях и занимают призовые места.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.