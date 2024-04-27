Клинские лесничие привели в порядок братское воинское захоронение

В преддверии Дня Победы сотрудники Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» привели в порядок братское захоронение героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

О Великой Отечественной войне в городском округе Клин напоминают памятники и братские могилы солдат. Одно из них — захоронение бойцов 17-й стрелковой бригады 19-й армии, принимавшей активное участие в освобождении Подмосковья от немецко-фашистских захватчиков зимой 1941–1942 гг. в ходе Битвы за Москву.

Памятник командирам и бойцам Красной армии расположен в лесном массиве на территории Клинского лесничества. Ранней весной территория захоронения пострадала от падения сухостойного дерева. Используя бензопилы и шанцевый инструмент, лесничие освободили памятное место от упавшего дерева, сухих сучьев и опавшей листвы, восстановили ограждение, привели территорию захоронения в надлежащее состояние.

«Мы чтим память наших героев, павших в годы Великой Отечественной войны. Низкий поклон и вечная память всем погибшим за нашу Родину», — отметил старший участковый лесничий Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Аслан Саидов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.