Клиническая больница подмосковного Ленинского округа отметила 60-летний юбилей

Глава Ленинского округа Станислав Каторов поздравил коллектив и руководство Видновской клинической больницы с юбилеем. Торжественное мероприятие по случаю 60-летия учреждения состоялось 10 июля в Видном. Об этом рассказали в пресс-службе муниципального образования.

«История медицинской службы на территории нынешнего Ленинского округа насчитывает 131 год. Еще до образования муниципалитета действовали семь небольших сельских больниц. Уже после Великой Отечественной войны в составе Москворецкой санитарно-эпидемиологической станции была образована группа по обслуживанию нового поселка Видное, затем на территории нынешнего города построена поликлиника, а в 1955-м году — Центральная клиническая больница», — поделился историей медучреждения главный врач Бутай Бутаев.

Сегодня Видновская клиническая больница — крупное многопрофильное учреждение, в состав которой входят круглосуточный стационар, два стационарных корпуса — в Расторгуево и в Молоково, 11 поликлинических подразделений — поликлиники для взрослых и детей, девять амбулаторий, два фельдшерско-акушерских пункта и травмпункт.

С 2020 по 2022 годы больница прожила в режиме крупнейшего в регионе многопрофильного коронавирусного стационара на 469 коек, где за 2 года выздоровели более 30 тысяч человек. А в 2022 году на базе больницы был создан медицинский центр экзопротезирования пациентов с ампутационными конечностями, в котором проходят реабилитацию в том числе участники СВО.

«Год за годом вы пишете свою историю каждый день, отдавая все силы и знания ради спасения жизни и здоровья наших жителей. У нас с вами впереди большие планы по укреплению первичного звена: продолжаем строительство трех поликлиник общей мощностью свыше 2 тысяч пациентов в смену, планируем открытие ряда новых подразделений больницы в строящихся микрорайонах в ближайшие несколько лет. Будем и дальше привлекать и поддерживать врачей, продолжим совместную реализацию ваших новаторских проектов», — обратился глава Ленинского округа Станислав Каторов к коллективу больницы.

В ходе торжественного мероприятия лучшие медработники отмечены областными и муниципальными наградами.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.