Клинчане выстроились в форме цифры 707

В ближайшую субботу Клин отметит день рождения. Для горожан подготовили большую программу: с детским интерактивом, спортивными и творческими активностями, большим «звездным» концертом, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Журналисты местной телекомпании «Поиск» решили по-своему поздравить город и организовали творческий праздничный флешмоб. Участникам было необходимо разными способами и средствами выстроить цифру 707. Именно столько лет исполняется подмосковному городу.

Свой креативный взгляд на такое задание в итоге проявили шахматисты, футболисты, художники, предприниматели и сама редакция телекомпании.

Цифру 707 сначала выстроили спортсмены округа. В построении трехзначной цифры приняло участие более 150 спортсменов всех отделений спортивной школы «Клин Спортивный». А потом цифру 707 выстроили еще из автомашин. В это акции приняли участие многодетные семьи Клина, депутаты, общественники, клинчане с активной жизненной позицией. В построении цифры было задействовано порядка 30 машин.

Как шла подготовка к флешмобу и что получилось в результате — смотрите в телеграмм-канале телекомпании «Поиск».

Напомним, 31 августа в Клину пройдет день города. А уже на следующий день — 1 сентября пройдет музыкальный фестиваль «Белый цветок». Его организатор — Заслуженна артистка РФ, певица Ольга Кормухина. В программе запланированы разные творческие активности и мастер-классы, а также большой вечерний концерт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.