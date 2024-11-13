Жители Клина могут принять участие в акции «Сдай старые шины на „Мегабак“

Экологическая акция «Сдай старые шины на „Мегабак“, стартовавшая 21 октября, продлена до 25 ноября. Жители Московской области, включая клинчан, могут продолжить сдачу старых автомобильных шин на специально организованные пункты приёма и получить возможность побороться за призы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Чтобы принять участие, необходимо привезти использованные шины на один из пунктов «Мегабак», сделать креативное фото и опубликовать его в социальной сети ВКонтакте с хештэгом #сдалшинынаМегабак.

В городском округе Клин пункты приёма находятся по адресам: площадка МЕГАБАК в деревне Белавино (въезд на полигон Алексинский карьер) и площадка на улице Горького.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выберет победителей среди лучших фоторабот. Призеры акции получат подарки, сувениры и сертификаты на покупку новых шин. За первое место — 20 тыс. рублей, за второе — 15 тыс. рублей, за третье — 10 тыс. рублей.

Старые шины можно переработать в полезные материалы, такие как резиновая крошка, текстильные волокна и герметики, что способствует сохранению экологии региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.