Клин вошел в список лидеров по уборке аварийных деревьев

Городской округ Клин вошел в список территорий с наибольшим количеством убранных аварийных деревьев из лесничеств. Их количество составило 455. Решение о рубке принималось на основе обращений граждан, которые поступали через единый центр управления регионом, официальный портал «Добродел» и сайт Комлесхоза. Работы по рубке проводятся во всех лесничествах Подмосковья силами ГАУ МО «Центрлесхоз» и подрядных организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, в этот список вошли лесничества Подольского, Сергиево-Посадского, Истринского и Волоколамского округов. Это работа важна для обеспечения безопасности на территории и улучшения состояния лесов.

В целом с территории лесного фонда Московской области было убрано 5 171 аварийное дерево из 5 307, включенных в госзадание, что составляет 97,44%.

Об этом сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, подчеркнув важность этих мероприятий для сохранения экосистемы региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.