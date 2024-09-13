Клин присоединится к областной экологической акции «День в лесу»

В Клину пройдут мероприятия областной экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». Она продлится до 29 сентября и пройдет на 20 лесных и почти 370 муниципальных площадках по всему Подмосковью, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Клину работа по приведению в порядок зеленых насаждений проходит на постоянной основе. Правило "на месте одного старого удаленного дерева высаживаем 3 новых" у нас известно давно и выполняется с учетом возможности территории и профессионального мнения дендрологов.

К этой осени округ уже тоже закупил необходимый посадочный материал (больше 1200 кустов и полусотни деревьев) и определил точки для озеленения. В этом году лесных площадок решением Комитета лесного хозяйства МО на территории нашего округа не определено. Высаживать кусты и деревья будем по 18 адресам в городской черте Клина и в поселениях. Масштабные работы пройдут по озеленению двора по ул. Карла Маркса, дом 8. Здесь высадят липы и клены, сирень, кусты кизильника и пузыреплодника.

Зеленое пространство парков «Березовый» и «Сестрорецкий» пополнятся рябиной, сиренью и жасмином, а также кустами кизильника и спиреи.

На остальных адресах, преимущественно во дворах, высадят новые кусты кизильника.

К высадке зеленых насаждений приглашаем присоединиться всех желающие. Необходимый инвентарь выдадут на месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», – сказал Воробьев.