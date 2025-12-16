Клименко заявил о возможности появления генералов с искусственным интеллектом

Клименко заявил, что развитие искусственного интеллекта приведет к серьезным изменениям в экономике и военной сфере. По его мнению, если стоимость антропоморфного робота снизится до 10 тысяч долларов, это радикально изменит рынок труда.

«Если антропоморфный робот будет стоить 10 штук (тысяч — ред.) баксов, ну или 800 тысяч в пересчете на рубли, это резко поменяет концепцию, то есть я бы даже ожидал колоссальных изменений в экономике за счет того, что не понадобятся гастарбайтеры, не понадобятся солдаты, практически физически не понадобятся», — пояснил Клименко.

Эксперт отметил, что такие перемены могут произойти даже раньше 2035 года. Он подчеркнул, что уже сейчас существует возможность использования роботов в конфликтах вместо людей.

«Мы сейчас говорим о возможности, а не о практической истории. Но возможность вполне себе есть, что в конфликтах с людьми будут участвовать роботы. То, что когда-нибудь искусственный интеллект дорастет до генерала, это очевидно», — добавил Клименко в эфире радио Sputnik.

При этом он отметил, что технически общество готово к внедрению беспилотников и безналичных расчетов, однако морально к таким переменам пока не готово.

